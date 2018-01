Taktisches Vorspiel

Das politische Spitzenpersonal von SPD, CDU und CSU ist am Mittwoch abend in Berlin zusammengekommen, um sich auf ein planmäßiges Vorgehen bei den Sondierungsgesprächen für eine große Koalition im Bund zu verständigen. Den vor geschlossenen Türen ausharrenden Medienvertretern gegenüber zeigte sich SPD-Chef Martin Schulz am Ende zuversichtlich. Er sprach von einer guten Arbeitsgrundlage. Insgesamt verbreiteten die Parteivorsitzenden eine positive Stimmung. SPD und CSU wollten sich bis zu den am Sonntag beginnenden Sondierungen jeweils in Klausur begeben.

Offiziell sollen die Sondierungen zur Bildung einer »Groko« am 07. Januar beginnen. Doch in Wirklichkeit tragen alle Beteiligten bereits seit einigen Wochen ihr strategisches Tauziehen in aller Öffentlichkeit aus. Nicht nur die CSU erklärt ihre Forderungen bereitwillig. Auch die Positionen der anderen Parteien werden im Vorfeld über die Presse bekanntgegeben. Von allgemeinen politischen Grundsätzen bis hin...