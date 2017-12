Nieten, Leder, Casablanca

Im Jahr 2017 sind wir alle Rocker. So will es jedenfalls »Barb Wire«, Science-Fiction aus dem Jahr 1996, in der Leder, Nieten und schwere Maschinen dominieren. Der Film basiert auf der gleichnamigen Comicserie. Zugleich ist er eine Adap­tion des Klassikers »Casablanca«. An das hervorragende Vorbild reicht er allerdings nicht heran. Gleich sechs Mal wurde »Barb Wire« für den Negativfilmpreis »Goldene Himbeere« nominiert, Hauptdarstellerin Pamela Anderson schließlich als schlechteste Newcomerin »ausgezeichnet«.

Anderson mimt Barbara »Barb Wi re« Kopetski, eine Nachtklubbesitzerin mit düsterem Geheimnis. Denn der zweite amerikanische Bürgerkrieg wütet, »die alte Demokratie«, so heißt es im Vorspann, »wird von einer Gruppe namens ›Kongress-Direktorium‹ gestürzt. Jede Stadt des Landes wird unter Kriegsrecht gestellt, außer eine: Steel Harbor, die letzte freie Stadt. Diese abgelegene Insel schrumpfender Unabhängigkeit ist ein Ort, der sich durch Chaos und Krimi...