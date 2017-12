Auf Kosten anderer

Mit den Worten »Ich werde die Digitalisierung noch mehr zur Chefsache machen« war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Bundestagswahl gezogen. Glasfasernetze für ein schnelles Internet sollen flächendeckend im ganzen Land verlegt werden, hatte sie am 21. September dem MDR geäußert.

Zu diesem Bereich ist noch einiges zu tun, bestätigt die Bundesnetzagentur. Die Behörde stellte der amtierenden Regierung Merkel am Montag in ihrem Jahresbericht ein schlechtes Zeugnis aus. In Städten könnten zwar 90 Prozent der Haushalte mit 50 Mbit/s surfen. Aber »die Versorgung der ländlichen Regionen ist noch unzureichend«. Dort seien es nur 36 Prozent der Haushalte. »Wir dürfen weitere Investitionen nicht in die ferne Zukunft verschieben und so die Chancen der Digitalisierung verstreichen lassen«, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, bei der Präsentation des Berichts in Bonn. Glasfaserkabel würden bislang nur von knapp einem Viertel der Hausha...