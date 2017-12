Der Einzelne und kein Eigentum

Um die Zwangsversteigerung von Dutzenden Häusern zu verhindern, haben Mieter und Kreditabzahler am vergangenen Mittwoch Gerichtsgebäude in Athen und Thessaloniki gestürmt. Die Polizei setzte massiv Schlagstöcke und Tränengas ein, um die Menschen daran zu hindern, in die Gerichtssäle zu gelangen und die Versteigerungen zu stoppen. Bei den Immobilien handelt es sich um Mietskasernen und Reihenhaussiedlungen, bei denen einzelne Verschuldete oder griechische Firmen ihre Kreditraten an die Banken nicht zurückzahlen können. Das Unglück kommt nicht zufällig: Eine der Bedingungen für den Abschluss des EU-Programms zur Destabilisierung der Hellenischen Republik ist auch »die Regelung der Immobilienkredite« – mit anderen Worten: Das Kapital will jetzt ran an das Zuhause der Leute. Die können selber sehen, wo sie bleiben.

