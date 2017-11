Bakschisch oder Fresspaket

In Moskau ist am Montag die Beweisaufnahme im Korruptionsprozess gegen den früheren Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew abgeschlossen worden. Sie bereicherte das Alltagswissen um die Information, dass eine Tasche mit zwei Millionen Dollar Bargeld knapp 22 Kilo wiegt. Der Staatsanwalt hatte zuvor eigenhändig vier Minuten lang die entsprechende Menge Scheine in die zerknautschte Reisetasche gefüllt, die das zentrale Corpus Delicti ist. Es stellte sich heraus, dass sie kaum zuging.

Dass in der Tasche Geld hätte sein können und bei der Beschlagnahme auch war, ist aber noch kein Schuldbeweis. An den in Folie verpackten Geldpaketen sind keine Fingerabdrücke Uljukajews gefunden worden. Die Verteidigung argumentierte seit Prozessbeginn, ihr Mandant habe nicht gewusst, was in der Tasche gewesen sei, aber angenommen, es handle sich um ein früher angelegentlich vom mächtigen Konzernfürsten zugesagtes Präsentpaket mit »Wein, den du noch nie gekostet hast«, und irgen...