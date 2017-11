Fischt doch woanders!

Nach dem Verlauf der beiden Verhandlungstage am 16. und 17. November war es keine Überraschung: Am Dienstag hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig die Klagen zweier Gemeinden auf der niedersächsischen Seite der Elbmündung sowie eines Zusammenschlusses von etwa 50 Elbfischern gegen die geplante Fahrwasservertiefung abgewiesen.

Erledigt ist die Sache damit aber noch nicht: Zum einen erwarten Beobachter, dass die Städte Cuxhaven und Otterndorf und möglicherweise auch die Fischer den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anrufen werden. Zum anderen werden Mitte Dezember planmäßig noch weitere Einwände von mehreren Privatpersonen sowie der Wasser- und Bodenverbände verhandelt. Die Klage der Jagdverbände indes hat sich erledigt, weil diese mittlerweile einen Vergleich geschlossen haben – und ein Campingplatzbetreiber hat seine Klage aus nicht näher erläuterten Gründen kurzfristig zurückgezogen.

Im Falle der beiden Städte hat der 7. Senat des BVerwG gest...