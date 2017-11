Der von der Bundesregierung berufene Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat eine Verkehrswende eingefordert. Der Verkehrssektor habe bisher keinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen geleistet. Notwendig sei daher eine Kombination aus Stärkung des öffentlichen Sektors, Verkehrsvermeidung und einer ­Elektrifizierung des Individualverkehrs. Bis 2025 sollten 25 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeuge elektrisch angetrieben sein. Dafür müsse die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. »Die Elektromobilität ist hocheffizient und marktreif. Wir müssen jetzt zügig umsteigen«, so SRU-Mitglied Claudia Kemfert am Donnerstag. Die Ökonomin arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Um den zusätzlichen Strombedarf des Verkehrssektors befriedigen zu können müsse außerdem der Ausbau der erneuerbaren Energieträger beschleunigt werden.

Das SRU-Gutachten schlägt des Weiteren vor, dass die steuerliche Bevorteilung des Dieselkraftstoff...