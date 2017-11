In Stellung gebracht

Die verschiedenen Akteure im Syrienkrieg bereiten sich auf die nächste Verhandlungsphase in Genf vor. Die neue Ordnungsmacht in der Region ist Russland, während Saudi-Arabien mit Hilfe des UN-Sondervermittlers Staffan De Mistura versucht, die zerstrittene Opposition zu sammeln.

Moskau, Ankara und Teheran haben ihre Vorschläge für die politische Zukunft in Syrien bereits vorgelegt. Die Präsidenten der drei Garantiemächte der Astana-Vereinbarungen über Waffenstillstände und Deeskalationsgebiete in Syrien waren auf Einladung Russlands am Mittwoch in Sotschi am Schwarzen Meer zusammengekommen. Gastgeber Wladimir Putin hatte zuvor am selben Ort mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar Al-Assad beraten.

Für Anfang Dezember ist eine Konferenz zum innersyrischen Dialog in Sotschi geplant, bei der unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen miteinander und mit der Regierung ins Gespräch gebracht werden sollen. Die Außenminister Russlands, der Türkei und des Iran s...