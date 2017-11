Verkleinerte DKP startet neu

Nein, »Geschichte« ist die DKP München nicht – aber mehr als 70 Personen, die größtenteils aus der bayerischen Landeshauptstadt und der Region Südbayern stammen, sind in den letzten Tagen aus der Deutschen Kommunistischen Partei ausgetreten, deren Mitgliederzahl zuvor in dem Bundesland bei weniger als 400 lag.

Nach Angaben des Portals kommunisten.de am Sonntag endete eine Bezirksdelegiertenkonferenz der DKP Südbayern am 16. November mit einer kollektiven Austrittserklärung von mindestens 37 Beteiligten. Sie kamen damit nach eigener Einschätzung ihrem Ausschluss aus der DKP zuvor, nachdem der Parteivorstand im Juni bereits die Bezirksorganisation Südbayern offiziell aufgelöst hatte. Sie hatte sich im Widerspruch zum Beschluss des letzten Parteitags mehrheitlich gegen eigene DKP-Listen zur Bundestagswahl ausgesprochen und dafür plädiert, die Partei Die Linke zu wählen. Als Gründe wurden die Chancenlosigkeit der DKP bei Wahlen und Zusammenhalt in Zeiten des ...