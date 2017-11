Getrennt marschieren …

Die Kommunistische Partei von Brasilien (PC do B) hat sich auf ihrem 14. Kongress am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt Brasília auf eine neue Taktik festgelegt. Zum dritten Mal in ihrer Geschichte möchte die mit Abstand stärkste marxistisch orientierte Kraft des Landes, die für einen Weg zum Sozialismus in besonderem Maß die nationalen Interessen artikuliert, im kommenden Jahr mit einem eigenen Präsidentschaftskandidaten antreten. Damit könnte sie in der ersten Runde mindestens einen Achtungserfolg erzielen. Als Bewerberin um das höchste Staatsamt wurde Manuela d’Ávila, Abgeordnete im Bundesstaat Rio Grande do Sul, vornominiert. Die 36jährige Politikerin, welche die PC do B auch schon im Nationa...