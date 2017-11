Mugabe allein zu Haus

Plötzlich war er wieder da: Zu den Klängen einer Kapelle schritt Robert Mugabe am Freitag den roten Teppich entlang zum Podium, wo er die Abschlussfeier für die Absolventen der Zimbabwe Open University eröffnete. Der Auftritt am Stadtrand von Harare war der erste des Noch-Präsidenten, seitdem ihn das Militär am Mittwoch unter Hausarrest gestellt und damit de facto entmachtet hatte. Zur politischen Lage im Land äußerte sich Mugabe nicht, doch alles deutet darauf hin, dass der 93jährige nicht mehr viele Termine in Amt und Würden haben wird. Seine Regierungspartei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) geht bereits deutlich auf Distanz und auch die Spitzen der Staaten der »Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika« (SADC) scheinen nicht gewillt, Mugabe im Amt zu halten.

Unter der Herrschaft des Militärs hat in Simbabwe ein hektisches Fahnenschwenken eingesetzt. Den in dieser Hinsicht bemerkenswertesten Auftritt bot der bisherige Vors...