Sieben Monopolisten

Die sieben wertvollsten Unternehmen an der Börse sind allesamt Internet- oder Digitalunternehmen. Die Börsenheinis nennen diese Branche auch den »Tech-Sektor«, was für Technologie steht. Das ist eine falsche Bezeichnung, denn die in Frage stehenden Unternehmen stellen in der Mehrzahl die Produkte der neue Technik nicht selbst her, sondern bedienen sich ihrer. Das wertvollste Unternehmen ist Apple mit fast 900 Milliarden Dollar (763 Milliarden Euro) Börsenwert. Es hat ursprünglich Kleincomputer produziert. Heute lässt es Computer und Software fertigen und ist vor allem ein Vermarktungswunder. Microsoft, der Software-Monopolist, rangiert mit gut 600 Milliarden Dollar auf Platz drei dieser Liste. Die anderen fünf Konzerne sind nicht in erster Linie Produzenten und Entwickler der Technik, sondern – zum Teil innovative – Anwender. Es sind in der Reihenfolge ihres Börsenwertes Alphabet (besser bekannt unter dem alten Namen der Suchmaschine Google; 700 Milliarde...