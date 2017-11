200.000 Unterschriften gegen Privatisierung der Wasserversorgung in Griechenland

Unter dem Titel »Solidarität mit Griechenland: 200.000 rote Karten für Zuchtmeister Schäuble« berichtete die Bundestagsfraktion von Die Linke am Dienstag auf ihrer Internetseite über eine Kundgebung am Montag abend in Berlin:

Die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) legt der griechischen Regierung die Daumenschrauben an. Entgegen der früheren Zusage der EU, keine Kommune und keinen Staat zur Privatisierung des Wassers zu zwingen, wird Griechenland dazu erpresst. Doch der Widerstand gegen das Privatisierungsdiktat ist groß. Das bundesweite Netzwerk der Griechenland-Solidarität unterstützt die Aktivisten in Griechenland mit einer Petition, die inzwischen mehr als 200.000 Menschen unterzeichnet haben. Sie richtet sich an die EU-Kommission in Brüssel sowie den langjährigen, gerade aus dem Amt geschiedenen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der mitverantwortlich für die Ausverkaufspläne ist.

