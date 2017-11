Alarmglocken in Caracas

In Caracas sind am Montag (Ortszeit) Vertreter der venezolanischen Regierung und der Gläubiger im Präsidentenpalast Miraflores zusammengekommen, um über eine Umstrukturierung der Auslandsschulden Venezuelas zu verhandeln. Anschließend zeigte sich das Kabinett von Staatschef Nicolás Maduro in einem offiziellen Kommuniqué zufrieden mit dem Verlauf der Unterredungen: »Die Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela möchte die Welt darüber informieren, dass heute der Prozess zur Refinanzierung der Auslandsschuld Venezuelas mit großem Erfolg begonnen wurde. Die Strategie ist, die Forderungen exakt zu bedienen, trotz der von der Exportkontrollbehörde des Finanzministeriums der Trump-Administration unternommenen Versuche, dies zu verhindern ...« An der »ausnehmend positiven und verheißungsvollen« Gesprächsrunde hätten Gläubiger aus Venezuela, den USA, Panama, Großbritannien, Portugal, Kolumbien, Chile, Argentinien, Japan und Deutschland teilgenommen.

