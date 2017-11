Empfang bei Freunden

Der puertoricanische Freiheitskämpfer Oscar López Rivera hat nach seiner Ankunft in Havanna schwere Vorwürfe gegen die Regierung der Vereinigten Staaten erhoben. Vor der internationalen Presse beklagte er am Montag die »unhaltbaren Lebensbedingungen« in seinem Land. Das Volk Puerto Ricos durchlebe derzeit die »vermutlich schlimmste Situation seiner Geschichte«, erklärte López Rivera. Die Krise sei ein Ergebnis der seit 119 Jahren dauernden US-Kolonialherrschaft: »In Puerto Rico entscheiden nicht die Puertoricaner, sondern Washington und die Wall Street«, kritisierte er. Die Folgen seien Korruption, Armut, ein marodes Bildungs- und Gesundheitssystem, ein Berg von mehr als 70 Milliarden US-Dollar Schulden und die unterlassene Hilfeleistung für die Opfer des Hurrikans »Maria«. Knapp zwei Monate nach dem Wirbelsturm lebten viele der Betroffenen noch immer unter katastrophalen Bedingungen, doch die Regierung Donald Trumps erlaube nicht, dass Hilfsangebote aus ...