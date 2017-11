Ansage vom Kohlekonzern

Während in Bonn über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens beraten wird, gibt die deutsche Kohleindustrie der Berliner Politik die Richtung vor: Die bereits vor vielen Jahren beschlossenen nationalen Ziele seien zu ambitioniert, ihre Einhaltung bringe Nachteile im internationalen Konkurrenzkampf, heißt es. Am Dienstag machte der Energiekonzern RWE seine Ansage an die Politik: Die nächste Bundesregierung – gebildet voraussichtlich von CDU, CSU, FDP und Grünen – dürfe in der Energiepolitik den Klimaschutz nicht »überbewerten«, hieß es aus Düsseldorf. Vielmehr müsse er »gleichrangig« mit den Zielen Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit verfolgt werden, erklärte RWE-Finanzchef Markus Krebber bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen – die für den zweitgrößten BRD-Energieversorger mehr als zufriedenstellend ausgefallen sind. Der Nettogewinn stieg in den ersten drei Quartalen 2017 auf 2,2 Milliarden Euro gegenüber gerade mal elf Millionen im ...