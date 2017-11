EU auf Kriegskurs

So viel Selbstlob gab es lange nicht mehr. »Wir haben es geschafft!« twitterte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, als am Montag 23 der 28 EU-Staaten die Notifizierung für Pesco und damit für den schrittweisen Aufbau einer Militärunion unterzeichnet hatten: Das sei nichts Geringeres als »ein historischer Schritt für die EU-Verteidigung«. »Wir machen heute einen, glaube ich, historischen Schritt«, schloss sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel an, »einen Schritt in Richtung Selbständigkeit«. »Heute ist ein großer Tag für Europa«, lobte die Kollegin aus dem Verteidigungsministerium, Ursula von der Leyen, um allerdings mahnend einzuwerfen, wenn nun eine »Krise« komme, dann müsse »Europa« auch »bereit sein, Verantwortung zu übernehmen«. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian, der Pesco im vergangenen Sommer – damals noch als Verteidigungsminister – gemeinsam mit von der Leyen auf den Weg gebracht hatte, verband Lob und Mahnung: Man habe einen »...