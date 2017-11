Mit einem knappen Nicken

Unfähige, korrupte, ja bösartige US-Präsidenten gab es nicht zu knapp, Richard Nixon aber dürfte der verlogenste und hintertriebenste von allen gewesen sein. Er setzte Prostituierte auf Gegner an, um sie zu diskreditieren, ließ illegal abhören, ordnete Einbrüche an, belog die Nation über das Ausmaß der Bombardierungen in Vietnam, hintertrieb Friedensverhandlungen, weitete den Konflikt auf Laos und Kambodscha aus, zahlte Schweigegelder, behinderte Ermittlungsbehörden – und wurde trotzdem wiedergewählt. Der Mann, der ihn zu Fall brachte, war ein Whistleblower aus dem FBI, der jahrzehntelang nur unter dem Decknamen »Deep Throat« bekannt war, dem Titel eines populären Pornofilms. Jetzt hat sich Hollywood dieses »Secret Man« angenommen.

Ein grauhaariger Liam Neeson gibt den Agenten Mark Felt. Als loyaler Ziehsohn von Kommunistenjäger J. Edgar Hoover, erledigt er in gutsitzenden Anzügen mit steinerner Miene, was seine Vorgesetzten verlangen. Sei es die Einstell...