Von Petrograd nach Wien

Schon das ganze Jahr über war die Würdigung der Oktoberrevolution wichtiger Teil der Aktivitäten der Partei der Arbeit Österreichs (PdA). Dazu gehörten theoretische Auseinandersetzungen, Artikel, internationale Treffen sowie Veranstaltungen in mehreren Städten. Die Abschlussveranstaltung hat am Samstag in Wien stattgefunden. Gemeinsam organisiert von der PdA, der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ) und dem Kommunistischen StudentInnenverband. Laut PdA-Vorsitzenden Otto Bruckner handelte es sich um die größte Ehrung der Oktoberereignisse seit langem in Österreich.

Das Symposium war eine gelungene Mischung aus kulturellen und politischen Beiträgen. Lesungen und Musik wechselten sich mit Reden internationaler Gäste und österreichischer Kommunisten ab. Kämpferische Grußworte der Russischen Kommunistischen Arbeiterpartei, verfasst am 7. November 2017 in Leningrad, leiteten die internationalen Beiträge ein.

Guido Ricci vom Partito Comunista aus Italien arb...