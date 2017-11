Wo die Nation zu Hause ist

Unser Autor besuchte eine der wohlhabendsten Regionen der USA. Zwischen Weinanbaugebieten und Computerindustrie spielen zwei Sportmannschaften, deren Charakter nicht unterschiedlicher sein könnte. (jW)

Im kalifornischen Santa Clara, ungefähr 80 Kilometer südöstlich von San Francisco, steht das Levi’s Stadium. Seit 2014 ist der 75.000 Seelen fassende Sporttempel neue Heimat der »San Francisco 49ers«, einem Traditionsteam des American Football. Das ist etwa so, als würde Hertha BSC Berlin von heute auf morgen wöchentlich in Cottbus spielen – eine Stunde Anfahrt, bei gutem Verkehr. Wenigstens könnte man sich bequem in den Regionalzug setzen, denn für ein paar Euro gibt es das Länderticket Berlin-Brandenburg. Die Schiene hat in den USA wenig Tradition. Züge existieren zwar, doch man darf (strengstens untersagt) weder essen, noch trinken, noch rauchen – was soll man also stundenlang tun? Zum Preis von 50 US-Dollar mietet man sich lieber einen Parkplatz vor der...