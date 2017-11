Vorbild Britannien

Zu jW vom 28./29. Oktober: Leserbrief ­»Labour macht Hoffnung«

Auch ich habe starkes Interesse an der Thematisierung des Linksrucks in Großbritannien. Regelmäßige längere wie kurze Berichte über die alternative Entwicklung auf der Insel würden sicher eine Solidarität stärken, die man gegen das reaktionär abdriftende Mitteleuropa dringend braucht. Vielleicht würden sich so auch Teile der SPD-Basis von den Positionen ihrer Anführer emanzipieren. Ich gehöre zwar dem linken Flügel der Linkspartei an und bestehe auf den roten Linien Lafontaines. Aber ich sehe wenigstens bei zwei anderen Parteien Chancen für eine Einsicht in das Scheitern der neoliberalen Megamaschine. (…)

Manfred Lotze, per E-Mail

Widerstand diskreditiert

Zu jW vom 3. November: »Todesschüsse an der Startbahn«

Bei der Startbahn und dem Widerstand gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens ging es auch um Widerstand gegen Militarisierung: Einen großen Teil des Flughafens nahm...