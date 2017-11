Alles aus einer Hand

Hackings, Server-Kaperungen, Ransomsoftware, Social Bots, »kritische Infrastruktur«. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) diagnostiziert »massive Cyberangriffe in der jüngsten Vergangenheit«. Das Amt ist einer der neuen »nationalen Leuchttürme« des Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU). Bei der Vorstellung des IT-Sicherheitsberichtes 2017 am Mittwoch in Berlin wurden mehrere Facetten der 1991 gegründeten Behörde deutlich. Deren Leiter, Arne Schönbohm, gut verbunden mit der Waffensparte des EADS-Konzerns und Mitglied der Atlantik-Brücke, ist einer der Hoffnungsträger des Ministers. Der hatte den Wirtschaftsmann letztes Jahr auf den Posten gehievt.

Zunächst einmal gehen Bundesinnenminister und BSI-Chef von einem generell gesteigerten »Gefahrenpotential« durch das Internet aus. Das wird durch entsprechende Fälle im BSI-Bericht unterlegt, etwa einen »Cyber-Angriff auf einen deutschen Industriekonzern 2016« (gemeint ist Thyssen...