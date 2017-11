Mehr NATO in Afghanistan

Die NATO will seine Truppen in Afghanistan aufstocken. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg soll die Zahl der Soldaten zur Ausbildung lokaler Einsatzkräfte im kommenden Jahr von etwa 13.000 auf rund 16.000 steigen. Etwa die Hälfte der zusätzlichen Kräfte werde von den USA gestellt werden, sagte er am Dienstag. Ob sich Deutschland in größerem Maße beteiligen wird, ist unklar. Das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigte jüngst aber Überlegungen, die Ausbildungstruppe der Bundeswehr in Afghanistan wieder zu verstärken.

Hintergrund der geplanten Truppenaufstockung sei das angebliche Wiedererstarken der aufständischen Taliban in Afghanistan und die Expansion des »Islamischen Staates« (IS) in Afghanis...