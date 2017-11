Kein Wunder

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat vorab Ergebnisse einer Analyse veröffentlicht: Es geht um »Das deutsche Beschäftigungswunder in der ›Großen Rezession‹« und dessen Grundlagen. Laut der aktuellen Ausgabe des Online-Magazins Impuls kommen die Autoren darin zu dem Schluss, dass Arbeitszeitverkürzung »in der jüngsten Rezession mehr als eine Million Stellen gerettet« habe. Ihr Fazit: Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft seien dafür die Hauptgründe.

Das »deutsche Jobwunder« gehört bei bürgerlichen Politikern und Medien zum Stehsatz. Auf den ersten Blick scheint das auch glaubwürdig. Nie waren die Erwebslosenzahlen so niedrig, die Beschäftigung so hoch wie derzeit. Beim zweiten Blick relativiert sich die Sache, aus dem Mirakel wird eine statistisch aufgehübschte Realität, die »Beschäftigung« ist vor allem deshalb so hoch, weil Hunderttausende gezwungen sind, mehrere »Billigjobs« nebene...