Von Kriegern und Samurai

Friedensbewegte und linke Aktivisten hatten in Japans Hauptstadt Tokio am Wochenende viel zu tun. Bereits am Freitag, also zwei Tage vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump, protestierten Tausende Menschen für die Verteidigung der japanischen Verfassung. Nachdem die Regierung von Premierminister Shinzo Abe bei den Parlamentswahlen am 22. Oktober erneut eine Zweidrittelmehrheit eingefahren hatte, fühlt sie sich nun in ihren Plänen für eine umfassende Verfassungsrevision bestätigt. Vor allem Artikel 9, der Japan das Unterhalten einer regulären Armee verbietet und das Land zur Nichtangriffsfähigkeit verpflichtet, soll durch einen zusätzlichen Absatz zur Legitimität der als »Selbstverteidigungskräfte« (SDF) bezeichneten Streitkräfte faktisch außer Kraft gesetzt werden. Bereits seit 2015 darf sich die Armee an Auslandseinsätzen an der Seite ihrer Verbündeten beteiligen – gemeint sind damit in erster Linie die USA, die vor allem auf der südlichsten Insel O...