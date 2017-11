Jenseits der Norm

»Ich will so bleiben, wie ich bin«, summt eine Frau im Werbespot einer Diätproduktmarke, die sich ausgerechnet »Du darfst« nennt, obwohl dahinter ein Verbot steckt: wenig Kalorien zu sich nehmen, nicht zunehmen. Mehr als jede zweite Person hierzulande hat »Übergewicht«. Hier von der Norm abzuweichen ist also Durchschnitt. Normen sind widersprüchlich, normal sein wird dennoch als Wert an sich gesehen. Aber funktionieren Normen? Wem nützen sie? Wie können wir gegen sie aufbegehren, ohne dass unser Protest zur neuen Norm wird? Vom 27. bis 29. Oktober kamen in Bielefeld rund 50 Frauen zwischen 20 und Ende 70 zur neunten »Feministischen Herbstakademie« zusammen. Ihr Thema: »Machs wie alle: Sei du selbst! Normalisierungspraxen und wir darin«. Zu der Tagung in der Verdi-Bildungsstätte »Buntes Haus« hatten erneut das Institut für kritische Theorie (InkriT) und die Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen.

In ihrem Eingangsvortrag gab Frigga Haug, Vorsitzende des InkriT...