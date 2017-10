Gedenken ohne Überlebende

Im Vorfeld der alljährlichen Berliner Gedenkdemonstration anlässlich der antisemitischen Novemberpogrome am 9. November 1938 lud die Gruppe »andere zustände ermöglichen« (AZE) am Montag abend in den Klub »Aquarium« im Stadtteil Kreuzberg. Diskutiert wurde die Frage, wie Bildungs- und Gedenkarbeit perspektivisch ohne die überlebenden Verfolgten der Naziverbrechen gestaltet werden könne.

Für jene, die sich mit den Greueln während des deutschen Faschismus befassen, sind Berichte von Überlebenden eine zentrale Quelle. Auch in der antifaschistischen Gedenkpraxis sind Zeitzeugenberichte elementar. So wird bei der Demo am 9. November, zu deren Vorbereitungskreis die Gruppe AZE zählt, mit Kurt Hillmann ein 1933 geborener Überlebender reden. Er war von den Nazis als »Geltungsju...