Barsani wird graue Eminenz

Masud Barsani verzichtet mit Wirkung am heutigen Mittwoch auf das Amt des Präsidenten der autonomen Kurdischen Regionalregierung (KRG) im Irak. »Ich weigere mich, nach dem 1. November das Amt des Präsidenten der Region weiterzuführen«, hatte der 71jährige Politiker, der seit 2005 an der Spitze der KRG stand, in einem am Wochenende vor dem Regionalparlament in Erbil verlesenen Schreiben verkündet. In Wahrheit war Barsanis Amtszeit bereits im Sommer 2015 ausgelaufen, die Wahlen waren aber immer wieder verschoben worden.

Barsanis jetziger Rücktritt ist die Konsequenz aus dem von ihm gegen den Rat selbst enger Verbündeter wie der US-Regierung im September durchgesetzten Unabhängigkeitsreferendum. In der vom Bagdader Parlament für ungesetzlich erklärten Volksabstimmung hatten 92 Prozent der Kurden für einen eigenen Staat gestimmt. Daraufhin ließ der irakische Ministerpräsidenten Haider Al-Abadi vor zwei Wochen irakische Truppen sowie vom Iran geführte schiitis...