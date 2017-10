Eine Vorreiterrolle

Angerissene Bänder am Knöchel, riesige blaue Flecken an den Oberschenkeln, Schrammen im Gesicht. Beim Frauenrugby im Stadion Buschallee in Berlin-Weißensee am vergangenen Wochenende waren die Sanitäter im Dauereinsatz. Anne-Marie Kortas sagt: »Das darf man nicht überbewerten. Hauptsache, wir sind bis Samstag alle fit.« Die gebürtige Schwerinerin ist Spielerin beim »Rugby Klub 03 (RK 03) Berlin« und Koordinatorin eines Trips in den Iran. Am Samstag nachmittag geht es los. In Teheran wird eine Auswahl ostdeutscher Rugbyspielerinnen auf iranische Frauenteams treffen.

Die Initiative kam vom Berliner Rugbyverband und dem Verein »Bürger Europas«. Das Auswärtige Amt unterstützt die Reise. Es handelt sich um einen Gegenbesuch. Ende vergangenen Jahres nahm eine Delegation aus dem Iran an einem kleinen Turnier in Berlin teil. Jetzt sollen die ostdeutschen Spielerinnen als sportpolitische Botschafterinnen auf diplomatischem Parkett eine gute Figur abgeben.

