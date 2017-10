Pegida weiter untot

Nach den rechten Wahlerfolgen der letzten Monate und Jahre scheint Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) in Dresden beinahe vergessen. Doch es gibt sie noch, die rassistischen Aufmärsche in der sächsischen Landeshauptstadt. Bis heute versammeln sich Woche für Woche etwa 2.000 Teilnehmer und hetzen gegen Migranten und Linke. Weder die zahlreichen Spaltungen noch die zunehmende politische Isolierung haben die Gruppe um Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz zum Aufgeben veranlasst. Warum auch, scheint doch das ökonomische Motiv bei der Führung von Pegida eine wichtige Rolle zu spielen. Laut der Aussage von Bachmann spendet jeder Demonstrant an jedem Montag im Schnitt einen Euro an das Rechtsaußenbündnis. Gerüchte über die Veruntreuung dieser Mittel wollen nicht verstummen.

Begonnen hatte der rechte Spuk im Oktober 2014. Die Ansammlung, die damals durch die Straßen zog, bestand zunächst aus gut 500 rechten Hooligans und Rassiste...