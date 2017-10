Vielleicht sind die paradiesischen Momente nie ganz verschwunden. Haben wir womöglich einfach nur den Blick für sie verloren? Zu finden ist schon »eine treppe höher / noch vor dem tod / gleich nach dem / sündenfall / der platz / in deinem herzen«. Wo Adam und Eva einst sträflich vom Baum der Erkenntnis naschten, scheint bei Doris Runge eine heilsame Liebe aufzuleuchten. In ihrem aktuellen Gedichtband »man könnte sich ins blau verlieben« lassen sich viele weitere Orte der Hoffnung entdecken: einen »landeplatz / für engel« etwa oder einfach nur ein ruhiger Sitzplatz unter einem Olivenbaum.

Es sind Landschaften und Räume, welche in den Poemen der 1943 in Carlow geborenen Schriftstellerin Geschichten erzählen. Wir betreten alte Häuser mit Löwenkopftürklopfern, worin wir auf »fremdes / eigenes / verschüttetes« treffen, erleben den Charme der Vergänglichkeit beim Flanieren durch das Seeheilbad Heiligendamm oder landen in bekannten Alltagsszenerien. Eine Küche i...