Geld ist genug da

Wer Wahlkampf macht, darf auf keinen Fall »Bildung« vergessen. Der Bürger muss wissen, wie »wichtig« das Thema für Deutschlands »Zukunftsfähigkeit« ist. Nach dem Urnengang ist das jedoch rasch wieder vergessen. Dann gibt es für gewöhnlich Wichtigeres zu tun: Renten kürzen, Arbeitsrechte schleifen oder Geheimdienste stärken. Gerade die sich nun anbahnende Koalition aus Union, FDP und Bündnis 90/Die Grünen lässt in dieser Hinsicht nichts Gutes befürchten. Ein quantitativ und qualitativ ehrgeiziger Ausbau von Kitas, Schulen und Hochschulen steht absehbar nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste der kommenden Regierung.

Bildungsverbände und Gewerkschaften wissen aus langer und leidvoller Erfahrung, wie wenig sich Wahlprogramme später in der politischen Praxis abbilden. Wohl auch deshalb tragen sie ihre Forderungen an die zukünftige Bundesregierung diesmal mit besonderem Nachdruck heran. Gleich 30 Organisationen haben sich am Donnerstag mit Blick auf...