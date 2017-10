Weitere Sicherheitsoffensive

Es sind auch Kommunisten anwesend? Die Empörung einer Dame unter den angekündigten »hochkarätigen Persönlichkeiten« hält sich in Grenzen. Zu gering ist die Gefahr, zu fern die Auseinandersetzung. Geschlagen die Gegner, die einmal Gesellschaften nach linken Kriterien verwirklichten. Das bunte Ost-Berlin sei ja nun »links genug, hier außenrum«, konstatiert sie auf den Treppen der Berliner Elisabethkirche. Nach dem Auftaktevent zum 40. Todestag des »Arbeitgeberpräsidenten« Hanns Martin Schleyer hat sie andere Sorgen: Sie will weiter Druck von rechts machen. Denn »der 15. September 2015« sei zum »Datum des Schreckens« geworden. Jener Tag, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrer Mutmaßung zufolge das Land aufgegeben habe – Flüchtlingskrise.

Man trifft sich anlassbezogen unter ihresgleichen zur Gedenkveranstaltung, wobei sich gleich gebalgt wird. Es ist »das abgehangenste Fleisch vom Fleische der rechtskonservativen Flügel von CDU und FDP«, wie es ein libera...