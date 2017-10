National befreite Zone des Tages: Buchmesse

Kein Witz: Manchmal versuchen Nazis, Neonazis oder ihre romantisierend-deutschnationale Gefolgschaft zu schreiben. In deutscher Sprache. Ein Widerspruch in sich. So etwas taucht sogar als Buch auf, in der Bundesrepublik regelmäßig. Es handelt sich zumeist um »Mein Kampf« in Endlosvervielfältigung unter anderem Namen. Das wandert z. B. auf die Frankfurter Buchmesse und fällt dort nicht weiter auf. In diesem Jahr gibt es allerdings auf einmal Kritik am Auftritt des »neurechten«, wie das heute heißt, Verlages »Antaios« aus Sachsen-Anhalt. Messedirektor Juergen Boos sagt aber ga...