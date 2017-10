Ohne Oranje, Chile, USA

Bonn. Frankreich und Portugal haben sich als die letzten Teams Europas direkt für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Franzosen reichte ein 2:1 gegen Belarus. Europameister Portugal verdrängte die Schweiz am letzten Gruppenspieltag mit einem 2:0 vom ersten Tabellenplatz. Die Eidgenossen haben nun in den Play-offs im November eine letzte Chance. An denen nimmt auch der viermalige Weltmeister Italien teil, außerdem ist für die Gruppenzweiten Dänemark, Kroatien, Schweden, Nordirland, Irland und Griechenland noch alles drin. Die Slowaken sind als schlechteste Gruppenzweite ausgeschieden. Die vier Play-off-Paarungen werden am 17. Oktober in Zürich ausgelo...