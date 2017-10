Der Preis ist Zeiss

Und es müssen unbedingt Zeiss-Gläser sein? Herr Z. legt das Nana-Mouskouri-Gedenkmodell zurück auf den Tisch. Ja, bestätigt Freund Gerald, die Firma Fielmann werbe mit der High-End-Marke, und außerdem, zeigt er auf meine Brille, hätten wir damit langjährige Erfahrung.

Herr Z. ist Optiker am Kottbusser Damm 32; in dem Kiez sitzt Bargeld nicht sehr locker. »Haben Sie denn schon Angebote eingeholt?« – Gewiss doch. »Und wo lagen die Preise?« Ihm wäre es andersrum lieber, sagt Gerald, also, dass er uns Fielmanns Preis für die Nahsichtbrille nennt und wir dann vergleichen. Notgedrungen beginnt der Mann im allzu ängstlichen blauen Anzug zu rechnen: 71 Euro je Glas, Entspiegelung, Fassung. »Da lägen wir bei 221,50.« Ein fragender Blick. »Gut«, willigt Gerald ein.

Sehr froh sieht Herr Z. nicht aus, zumal Gerald aufs Auftragsformular tippt: »Und woran erkenne ich, dass ich Zeiss-Gläser bestelle? Als Hersteller steht da nur eine 8.« Wir seien aber misstrauisch, dreh...