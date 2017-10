Mietermekka des Tages: Prenzlauer Berg

Rund 60 Mark für 70 Quadratmeter am Prenzlauer Berg. Das waren noch Mieten. Natürlich ist das schon eine Weile her, die Wohnungen waren damals noch nicht ganz so schick, wir reden von Ostmark, und das Berliner Altbauquartier lag in einem Staat, in dem man sich mit Immobilien keine goldene Nase verdienen konnte. In der Bundesrepublik, die sich die DDR vor 27 Jahren einverleibt hat, sind Wohnungen hauptsächlich dazu da, Konzerne zu mästen und Leuten, die sowieso schon genug haben, ein paar Euronen zusätzlich zu verschaffen. Für den daraus resultierenden alltäglichen Mietenwahnsinn gab es j...