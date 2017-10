Kardinalfehler des Tages: Tarcisio Bertone

Mancher wird sich noch an Franz-Peter Tebartz-van Elst erinnern, der 2014 als »Protzbischof« in den Schlagzeilen war, weil die Baukosten für seinen Bischofssitz in Limburg explodierten. Auf 31 Millionen Euro nämlich, davon 15.000 Euro für eine freistehende Badewanne und 50.000 Euro für einen Adventskranzseilzug. Was die katholische Kirche hierzulande kann, das kann der Vatikan natürlich schon lange.

Im Kirchenstaat ist es Kardinal Tarcisio Bertone, einst als Kardinalstaatssekretär rechte Hand von Papst Benedikt XVI., der mit seinem Hang zum Luxu...