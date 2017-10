Sport Utility Vehicle (SUV)

Der Mercedes-Benz-Chef nannte 2015 ein »Jahr des SUVs«, der Sport Utility Vehicles. Diese hohen schweren Safari-Pkws mit Allradantrieb und womöglich Känguruh-Fanggittern vorne dran werden immer beliebter. 540.000 wurden 2016 verkauft. Zwar zum Glück nicht an die juvenilen Raser, weil sie ihnen zu teuer sind, aber das nützt einem nichts: Wenn man einen Mittelklassewagen fährt und mit einem SUV kollidiert, dann ist man nämlich platt. Fast alle Autokonzerne stellen inzwischen welche her, dementsprechend fahren immer mehr davon in den Städten, obwohl sie für die Wegelosigkeit geschaffen wurden. Auch die Neureichen, Mafiosi und Zuhälter sind deswegen inzwischen vom Porsche auf SUVs umgestiegen.

SUV-Fahrer repräsentieren den rücksichtslosen Konsum unserer Gesellschaft, sagte der Politologe Markus Wissen in der Süddeutschen Zeitung (online 3. August) und erklärte, dass es sich beim Besitz eines solchen Vehikels um eine »imperiale Lebensweise« handelt. So wie Gue...