Weichenstellung

Heute abend will der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont vor dem Regionalparlament in Barcelona zur aktuellen politischen Lage sprechen. Die Sitzung dürfte entscheidende Bedeutung dafür haben, wie sich die Auseinandersetzung zwischen der Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens und der Zentralregierung in Madrid in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten entwickeln wird.

Das im September vom katalanischen Parlament für das Referendum am 1. Oktober verabschiedete Gesetz sieht vor, bei einer Mehrheitsentscheidung für die Eigenständigkeit innerhalb von 48 Stunden die Unabhängigkeit der Region zu verkünden. Da am Freitag die offiziellen Ergebnisse des Plebiszits veröffentlicht wurden – 90,18 Prozent der ausgezählten Stimmen für die Abspaltung von Spanien und 7,83 Prozent dagegen –, läuft diese Frist heute ab.

Der harte Kern der Bewegung fordert von Puigdemont, ohne...