Nachschlag: Sympathiefragen

Michael Strempels Sympathien »als Zuschauer« seien in den vergangenen Tagen klar auf der Seite der jungen begeisterten Leute in Katalonien gewesen, kommentierte der WDR-Redakteur am Mittwoch in den »Tagesthemen«. Die Bilder der Polizeigewalt gegen Teilnehmer des Referendums am vergangenen Sonntag in Barcelona ...