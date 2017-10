Im Feindesland

Die britischen Konservativen beenden am heutigen Mittwoch ihren Parteitag in Manchester. Es war für sie kein fröhliches Ereignis. An den Bahnhofswänden wurden anreisende Delegierte mit Aufklebern begrüßt: »Manchester ist rot – Tories geht nach Hause«. Zehntausende Gewerkschafter sowie Mitglieder linker Organisationen und der Labour-Partei protestierten am Sonntag gegen den Kongress sowie die Sparpolitik der Tories. Daneben gab es noch eine kleinere Demonstration von »Brexit«-Gegnern.

Am Sonntag versuchte Premierministerin Theresa May, die derzeit in ihrer Partei herrschende Depression in einem Fernsehinterview für die BBC zu erklären. Der Wahlkampf im Frühling sei zu kurz gewesen, so May. Dabei hatte gerade sie die Wahl nach der »Brexit«-Entscheidung kurzfristig ausgerufen. Es habe zudem zuwenig Möglichkeiten für Debatten gegeben, so May. Obwohl sie es war, die direkten Fernsehdebatten mit Labour-Chef Jeremy Corbyn aus dem Weg gegangen war.

Die Premiermin...