Big Brother verwischt Spuren

Big Brother is watching you. Dieser Satz aus George Orwells Roman »1984« scheint für den G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg noch mehr gegolten zu haben, als es im Alltag normal geworden ist. Die Polizei hat die Gipfelproteste flächendeckend abgefilmt, hat Handydaten abgegriffen und Bewegungsprofile erstellt, eine riesige Menge von Daten gesammelt, wie Hamburgs Polizei auf einer Pressekonferenz vor einer Woche freimütig einräumte (jW berichtete). Es sei sicher, »dass der G- 20-Gipfel die Staatsschutzdateien von Bund und Ländern weiter anschwellen lassen wird«, schrieb Heiner Busch von der Zeitschrift Bürgerrechte & Polizei/­CILIP am Tag der Pressekonferenz.

Tatsächlich ist der Aufwand gewaltig, den die Sicherheitsbehörden betreiben. Bis zu 180 Beamte beschäftigt die Mitte Juli aufgestellte Sonderkommission »Schwarzer Block« der Hamburger Polizei, um die Daten im Umfang einer zweistelligen Terabyte-Zahl auszuwerten. Wie sie dabei vorgeht, analysierte Bu...