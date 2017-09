Wieder Arbeitskampf bei Amazon

In den Amazon-Versandzentren in Rheinberg, Werne, Leipzig und in Graben bei Augsburg haben am Freitag erneut Hunderte Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt und sind damit einem Streikaufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gefolgt. Bereits am Donnerstag waren an den genannten Standorten des Onlineriesen Beschäftigte in den Ausstand getreten, um weiter für einen Tarifvertrag zu kämpfen. In Leipzig beteiligten sich in der Frühschicht nach Angaben von Verdi rund 250 Mitarbeiter. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollten die Streiks bis zum heutigen Samstag anhalten.

Wie bereits des öfteren in der nunmehr seit über vier Jahren andauernden Auseinandersetzung nimmt Verdi eine...