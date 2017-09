Tschaikowski-Stafetten

Östersund ist eine Kleinstadt in der schwedischen Einöde. Sie liegt in der Provinz Jämtlands län, der bevölkerungsärmsten Gegend des skandinavischen Landes; sieben Autostunden von der Hauptstadt Stockholm entfernt. Selbst die Schweden nennen Östersund »Vinterstaden« (Winterstadt). Wie in den meisten Gegenden dieser Welt, und seien sie noch so spärlich bevölkert, ist auch in Östersund ein Fußballklub ansässig – der Östersunds FK. Durch eine Fusion zweier wenig erfolgreicher Vereine entstand 1996 der FK und kickte bis vor ein paar Jahren weiterhin wenig erfolgreich in den unteren Klassen. Bis sich plötzlich Aufstieg an Aufstieg reihte.

In der vorigen Saison holte Ostersunds FK gar den schwedischen Pokal. Damit war man berechtigt, an der Qualifikation zur Europa League teilzunehmen. Vollkommen überraschend schaltete das Team dort den türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul sowie den griechischen PAOK Saloniki aus. Auch das erste Gruppenspiel in der Europ...