Dschihadisten in Defensive

Das russische Verteidigungsministerium hat am Sonntag Luftaufnahmen veröffentlicht, auf denen US-amerikanische Panzerfahrzeuge in einer Stellung von Kampfverbänden des »Islamischen Staates« (IS) zu sehen sind. Die Bilder, die von russischen und arabischen Medien verbreitet wurden, waren zwischen dem 8. und 12. September aufgenommen worden und zeigen nach Angaben Moskaus eine befestigte »IS«-Anlage nördlich von Deir Al-Sor.

Identifiziert wurden demnach Panzerwagen vom Typ »Hummer« und »Cougar«, die von US-Spezialkräften und von Einheiten der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK) in Syrien benutzt werden. US-Spezialkräfte hätten mit dem IS die freie Passage für letztere durch von den Dschihadisten kontrolliertes Gebiet ausgehandelt, so die russischen Vermutung. Anders ließe sich die Anwesenheit dieser Fahrzeugen nicht erklären: »Ohne Widerstand des ›Islamischen Staates‹ bewegen sich die SDK-Truppen entlang des linken Euphrat-Ufers in Richtung der Stadt Deir A...