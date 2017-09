Rund 2.000 Menschen haben sich am späten Sonntag abend vor der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin versammelt, um gegen das Ergebnis der Bundestagswahl zu protestieren. Sie hielten Plakate mit Sprüchen wie »Das ist nicht euer Ernst«, »Schon wieder die Merkel« und »Was haben wir euch in den letzten 72 Jahren getan?« und verlangten das sofortige Eingeständnis einer russischen Wahlmanipulation, damit die Abstimmung so schnell wie möglich wiederholt werden könne. »Die meiste Zeit habe ich die Gerüchte ja selbst nicht ernst genommen«, sagte der Anmelder der Spontankundgebung, Reiner W. Ahnfried, im Gespräch mit junge Welt. »Die Umfragen der letzten Wochen gaben mir schon zu denken. Und als dann das Ergebnis da war, hab’ ich mir gedacht, das kann einfach nicht stimmen.«...