Auf der schiefen Bahn

Die auf Güterzüge angewiesenen Industriellen der Bundesrepublik sind erleichtert: Am 2. Oktober soll die derzeit gesperrte Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel wieder befahrbar sein. Das ist fünf Tage früher, als ursprünglich geplant war. Am Wochenende informierte die für die Infrastruktur zuständige Deutsche Bahn AG (DB) Medien und Öffentlichkeit über den Baufortschritt in Rastatt. Hier hatte sich im August durch Tunnelbaumaßnahmen für eine Neubaustrecke die Schienentrasse auf einer Länge von mehreren Metern um rund einen halben Meter abgesenkt. Die DB strebt außergerichtliche Schlichtungsgespräche mit den beteiligten Baukonzernen an, um lange und teure Prozesse zur Klärung der Unfallursachen zu vermeiden.

Der vorgezogene Termin für die Wiederinbetriebnahme sei »gut, aber kein Grund, zur Tagesordnung überzugehen«, so das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), ein Lobbyverband privater Güterbahnen, in einer Pressemitteilung vom 14. September. Da...