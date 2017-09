Expertenrat war nicht gefragt

G 20 und kein Ende. Gut zweieinhalb Monate nach dem Treffen der Mächtigen in Hamburg erscheinen fast täglich Berichte, die das Versagen von Polizei und Politik vor und während des Gipfels deutlich machen. Am Donnerstag warf die Welt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, bei der Abschlusspressekonferenz nicht die volle Wahrheit gesagt zu haben. Ihr dort geäußerter Satz, man habe Hamburg als Austragungsort »gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden« ausgesucht, entspreche nicht den Tatsachen. In Wahrheit habe es sich um eine politische Entscheidung gehandelt, »bei der Sicherheitsfragen kaum eine Rolle spielten«.

Hamburg sei unter anderem ausgewählt worden, weil es Merkels Geburtsort sei, als Hafenstadt »Tor zur Welt«. Man habe sich schöne Bilder im Wahljahr erhofft. Mit Bezug auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei schrieb die Welt, bei einem Vorbereitungstreffen im Januar 2016 sei neben Auswärtigem Amt, Bundesinnenministerium un...