»Den Kollegen wurde ihr Streikrecht genommen«

Seit Montag streiken die Pflegekräfte an der Berliner Charité für eine spürbare Entlastung. Sie fordern, verbindliche Personalvorgaben in der Patientenbetreuung per Tarifvertrag festzuschreiben. Erst am Mittwoch nachmittag konnten Sie sich mit der Klinikleitung auf eine Notdienstvereinbarung für die Dauer des Ausstands einigen. Wie kam es dazu?

Wir mussten sehr stark darum kämpfen – vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die trotz Streikbereitschaft arbeiten gegangen sind, die arbeiten gehen mussten. Denen wurde ihr Streikrecht genommen. Der öffentliche Druck, den wir hier erzeugt haben, hat dazu geführt, dass die Charité sich da doch noch bewegt hat. Natürlich danken wir auch den politischen Entscheidern im Hintergrund, die daran wahrscheinlich auch einen Anteil hatten.

Die meisten Beschäftigten aus anderen Branchen werden eine solche Regelung nicht kennen, geht es doch bei einem Streik meist darum, den Betrieb im besten Fall komplett lahmzulegen. Was i...